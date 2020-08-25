COVID-19 по всему миру заболели уже 23 658 038 человек. Выздоровели пока только 15 342 327. Умерли с начала пандемии 813 265 человек.
Об этом свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса.
Лидеры по заболеваемости уже многие недели не меняются:
США — 5 740 909 человек заболели 177 279 умерли,
Бразилия — 3 622 861 заболели, 115 309 умерли,
Индия — 3 167 323 заболели, 58 390 умерли,
Россия — 966 189 (данные российского оперативного штаба) заболели, 16 568 умерли,
Южная Африка — 611 450 и 13 159, соответственно,
Перу — 600 438 и 27 813, соответственно,
Мексика — 563 705 и 60 800, соответственно,
Колумбия — 551 688 и 17 612.
Сотни тысяч человек заболели в: Испании, Чили, Италии, Иране, Аргентине, Великобритании, Саудовской Аравии, Бангладеш, Пакистане, Франции, Италии, Турции, Германии, Ираке.
Как сообщалось ранее, в Украине растет число активных больных COVID-19 — всего в стране заболели 108 415 человек, только 52 870 человек выздоровели.
Ученые из Гонконгского университета генетически подтвердили случай повторного заражения COVID-19. Это исследование указывает на то, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться только в течение нескольких месяцев.