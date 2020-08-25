COVID-19 по всему миру заболели уже 23 658 038 человек. Выздоровели пока только 15 342 327. Умерли с начала пандемии 813 265 человек.

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса.

Лидеры по заболеваемости уже многие недели не меняются:

США — 5 740 909 человек заболели 177 279 умерли,

Бразилия — 3 622 861 заболели, 115 309 умерли,

Индия — 3 167 323 заболели, 58 390 умерли,

Россия — 966 189 (данные российского оперативного штаба) заболели, 16 568 умерли,

Южная Африка — 611 450 и 13 159, соответственно,

Перу — 600 438 и 27 813, соответственно,

Мексика — 563 705 и 60 800, соответственно,

Колумбия — 551 688 и 17 612.

Сотни тысяч человек заболели в: Испании, Чили, Италии, Иране, Аргентине, Великобритании, Саудовской Аравии, Бангладеш, Пакистане, Франции, Италии, Турции, Германии, Ираке.

Как сообщалось ранее, в Украине растет число активных больных COVID-19 — всего в стране заболели 108 415 человек, только 52 870 человек выздоровели.

Ученые из Гонконгского университета генетически подтвердили случай повторного заражения COVID-19. Это исследование указывает на то, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться только в течение нескольких месяцев.