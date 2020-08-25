Семь регионов Украины демонстрируют рекордный прирост новых пациентов с COVID-19. Напомним, в Украине за сутки, 24 августа, COVID-19 диагностировали у 1658 человек.

Официальные цифры в ходе брифинга озвучил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, несмотря на праздник, в лечебные учреждения обратилось достаточно много инфицированных граждан.

«Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Черновицкой области – 204, Ивано-Франковской – 179, Харьковской – 173, Тернопольской – 158, Львовской – 136, Киеве – 130 и Одесской области – 112 случаев», – рассказал Степанов.

COVID-19 по всему миру заболели уже 23 658 038 человек. Выздоровели пока только 15 342 327. Умерли с начала пандемии 813 265 человек.

Ученые из Гонконгского университета генетически подтвердили случай повторного заражения COVID-19. Это исследование указывает на то, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться только в течение нескольких месяцев.