Первый президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ по Донбассу в Минске Леонид Кравчук похвастался «блокатором коронавируса».

С соответствующим девайсом политик пришел на интервью для YouTube-канала Дмитрия Гордона.

Журналист обратил внимание на устройство.

«Это маска от коронавируса. Это сделали американцы. Она работает от батареек, заряжается. И озон, воздух постоянно оттуда идет и убивает микробы. Я сижу сейчас, вокруг нас озон уже убил все микробы. Я так надеюсь», – ответил Кравчук.

СМИ напоминают, что с подобным устройством в Раду ранее пришла депутат от ОПЗЖ Наталья Королевская, а в России такой бейдж носит пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

А в другом интервью Леонид Кравчук заявил, что власти России задумываются не над восстановлением СССР, а над восстановлением империи.

Леонид Кравчук не исключает возможность возобновления подачи пресной воды на территорию аннексированного Крыма, но только при одном условии.