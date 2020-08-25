Министр здравоохранения Максим Степанов озвучил противоэпидемические меры, которые должны будут соблюдать в школах с 1 сентября.

Так, дети с 1-4 классов будут передвигаться по школе без масок/респираторов.

Всеукраинская школа онлайн снова заработает с 1 сентября

В «оранжевой зоне» преподаватели должны будут использовать защитные щитки. Кроме того, они обязаны соблюдать дистанцию.

Если у ученика обнаружат коронавирус, на самоизоляцию отправят весь класс.

На входе в школах должны установить дозаторы и антисептики. При этом дети обязаны будут мыть руки после каждого урока.

Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2020 году в Украине

С 1 сентября обучение в школах, которые попали в «красную» зону распространения COVID-19 будет проходить в онлайн-режиме.