Банк «Аркада» внесен НБУ в категорию проблемных. Учреждению назначили куратора, а также ввели спецрежим контроля за его деятельностью.

Об этом говорится в решении Печерского районного суда.

Суд удовлетворил иск Фонда гарантирования вкладов об аресте главного офиса «Аркада» в Киеве и земельного участка под ним. Суд также запретил собственнику продавать эти объекты, а госрегистраторам – проводить соответствующие регистрации.

Страна пишет, что согласно госреестру имущественных прав, собственником здания банка «Аркада» и земельного участка под ним является Олег Нелин. В судебных материалах указано, что в сентябре 2019 года банк Аркада передал в ипотеку (для Олега Нелина) свой офис и земельный участок в качестве обеспечения долговых обязательств компании «Будэволюция» по кредитному договору на 260 млн грн. Рыночная стоимость офиса оценивается в 554,8 млн грн, земельного участка – в 65,6 млн грн.

Как считают в Фонде гарантирования вкладов, банк «Аркада» бесплатно избавился от своего имущества на сумму более 600 млн грн, имея при этом проблемы с ликвидностью, что ставит под угрозу интересы вкладчиков.

Кроме того, НБУ сообщает о том, что банк нарушил норматив коэффициента покрытия ликвидностью по всем валютам (60,23% против требуемых 100%, по состоянию на 1 августа 2020 года. Убыток банка Аркада за первое полугодие составил 9,75 млн грн.

Также Фонд готовиться подать иск против «Аркады» и «Будэволюции» о признании недействительным договора ипотеки.

Напомним, в начале августа инвесторы банка “Аркада” подготовили обращение и письма к первой леди Украины. Елену Зеленскую просили поддержать решение вопроса о завершении строительства трех крупных жилых массивов.

Как известно, без жилья могут остаться 13 тысяч семей — инвесторы банка “Аркада” уже купили и все еще ждут свои квартиры в ЖК «Патриотика», «Эврика», «Патриотика на озерах». При этом строительство уже 2 года не ведется.

Как сообщалось ранее, некоторых украинцев могут лишить субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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