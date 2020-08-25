Пенсия в Украине в очередной раз вырастет в сентябре 2020 года.

Об этом сообщил замминистра социальной политики Николай Шамбир в эфире телеканала «Украина24».

Повышение пенсионных выплат коснется украинцев старше 65 лет и связано с ростом минимальной зарплаты.

«В сентябре минимальная пенсия для 65-летних также уже повышена. Это повышение минимальной заработной платы. Станет ресурсом для пенсионного фонда», — заявил чиновник.

Напомним, ранее Зеленский пообещал, что минимальная зарплата в Украине вырастет с 1 января 2021 года до 6000 гривен, а с 1 июля 2021 года минимальная зарплата повысится уже до 6500 гривен.

Ранее ПФ провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 года в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн.

Как мы уже рассказывали ранее, пенсию в Украине получает более восьми миллионов человек — большая часть из них получает пенсию менее трех тысяч гривен в месяц.

А в Минсоцполитики объявили о подготовке программы повышения пенсий на 2021 год.