Завтра, 26 августа, практически на всей территории страны ожидается сухая погода.

По словам синоптика Наталки Диденко, «гребень высокого атмосферного давления» вытеснит репетицию осени, которая сегодня наблюдается на западе и севере.

Температура воздуха в среду будет умеренной на западе и севере: 20-25 градусов. На востоке, в большинстве центральных областей (кроме Винницкой) и юге жарко: 25-30 градусов.

В Киеве завтра, 26-го августа, без осадков, около +23, +24 градусов.

Потеплеет к выходным, 29-30 августа.

Напомним, погода в Украине в сентябре будет дождливой, но теплой. Дожди в некоторых городах начнутся с первого дня осени, а температура воздуха в течение месяца будет колебаться от +15 до +32 градусов.

Не так давно в Харькове выпало 87 мм осадков, что стало абсолютным суточным максимумом осадков за весь период наблюдений. Прошлый рекорд был зафиксирован в июля 1883 года — 83 мм.