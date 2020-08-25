В центре Киева на бульваре Дружбы народов произошла перестрелка с участием ветеранов полка «Азов» и членов организации «Патриоты – за жизнь».

Как сообщается, в полицию поступили данные о стрельбе около 14:00 25 августа, передает Obozrevatel.

Правоохранители прибыли для осмотра места происшествия, но отстрелянных гильз не обнаружили. Участников инцидента доставили в Печерский райотдел полиции.

Предварительно, вооруженный конфликт возник из-за парковки автомобиля.

Тем временем, в штабе Нацкорпуса заявили, что на ветеранов полка»Азов» пытались напасть «боевики из силовых отрядов Ильи Кивы во главе с Олегом Ширяевым».

«Они были хорошо вооружены, но уже на самом старте потерпели позорное поражение. В результате сами же и получили по голове, убежали и спрятались. Бежали так быстро, что в процессе теряли оружие, а также двух людей, которых сами азовцы благополучно задержали и передали правоохранительным органам. Вот настоящий вид и уровень Кивиних боевых отрядов. Надеюсь, они уже после первой попытки нападения поняли, где их место», – сообщили в штабе.

Якобы куратор всеукраинского движения Ильи Кивы «Патриоты – за жизнь» Олег Ширяев начал стрельбу из травматического оружия

А нардеп от ОПЗЖ Илья Кива заявил, что активисты Нацкорпуса и «Азова» совершили «подлое нападение» на членов организации «Патриоты – за жизнь».

«Сегодня 15 человек пытались украсть регионального руководителя Олега Ширяева. И данная провокация у них провалилась. Они думают, что подобными действиями вселят в нас страх», – сказал Кива.

В свою очередь Ширяев заявил, что в гостинице «Дружба» на него напали «члены бандформирования Национальный корпус».

«Они сегодня в меня стреляли, они хотели меня убить», – сказал Ширяев.

Как мы рассказывали ранее, в Киевской области мужчина посреди ночи устроил стрельбу. Как стало известно, он просто хотел похвастаться оружием.

Также, мужчина открыл стрельбу по детям, которые играли в жилом дворе, расположенном на улице Волонтеров, 67, в Бердянске (Запорожская область).