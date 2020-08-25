В индийском городе Махад обвалился пятиэтажный жилой дом. Под завалами оказались около 70 человек.

Об этом сообщает издание Millenniumpost.

В доме, который был построен всего 10 лет назад, было 47 квартир. По официальным данным, один человек погиб, 17 получили травмы. Под завалами оказались еще 70 человек, 25 из которых уже удалось спасти. На месте происшествия работают спасатели и кинологи.

Предварительная причина обрушения — проливные дожди. Сейчас в Индии сезон муссонов.

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