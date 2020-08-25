В Киеве произошло серьезное ДТП на территории военного колледжа по улице Зоологической. Пьяный майор сбил троих девушек-курсанток, которые приехали в учебное заведение.

Пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии.

«В столичную полицию поступило сообщение о том, что на территории воинской части на улице Зоологической водитель авто «Тойота Приус» совершил наезд на трех курсанток военного вуза… Предварительно установлено: водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на курсанток, которые стояли возле админздания. Вследствие ДТП трое девушек получили переломы конечностей, их госпитализировали», — указано в сообщении полиции.

Водителя, 1974 года рождения, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до 3 лет.

«Все в тяжелом состоянии госпитализированы в военный госпиталь, одной из них амутируют обе ноги. Виновник задержан, на месте СОГ (следственно-оперативная группа — Ред.), событие тщательно пытаются скрыть. Факт опьянения майора уже подтвержден драгером на месте», — говорится в сообщении dtp.kiev.ua.

Как мы уже рассказывали ранее, в Дрогобыче Львовской области произошло жуткое ДТП — 19-летний водитель сбил четырехлетнего ребенка.

А также, два участника АТО погибли 5 августа ночью в результате ДТП, которого произошло под Винницей.