В Киеве ограбили квартиру гендиректора «1+1 Продакшн» Дмитрия Зубко.

Об этом написали Vesti.ua со ссылкой на пострадавшего.

Как сообщается, грабители якобы проникли в квартиру мужчины в Печерском районе столицы и вынесли ювелирные украшения.

По словам Зубко, его не было дома в период с 15:00 22 августа и до 20:30 24 августа. Пропажу драгоценностей мужчина обнаружил по возвращении и тогда вызвал правоохранителей.

«Неизвестные повредили замок входных дверей, вероятно, открывали отмычкой, и вынесли из квартиры золотые украшения – цепочку, два крестика и одно кольцо. Стоимость украденного Зубко оценил в 81 тысячу гривен».

Отмечается, что видеокамер на доме и прилегающей к нему территории нет, а соседи сказали, что ничего подозрительного не видели.

Также в настоящее время нет официального подтверждения факта кражи.

Как мы рассказывали ранее, в Киеве грабители обчистили квартиры народного депутата Украины (фракция «Слуга народа») Дмитрия Люботы и прокурора Офиса генерального прокурора.