«ТТВ-Студия», которая ранее уже выпускала фильмы, посвященные одесским событиям 2 мая, выпустила новый фильм. Новая лента посвящена расследованию убийства журналиста Павла Шеремета.

Ролик опубликован в YouTube.

Как известно, убийство Павла Шеремета, которое произошло 20 июля 2016 года, стало одним из наиболее резонансных преступлений в новейшей истории Украины. Досудебное расследование этого дела вызвало бурную реакцию у общественности. С подачи стороны защиты правоохранительным органам забрасывают самые разные обвинения — от сокрытия доказательств до заказного расследования.

«Авторы фильма «Дело Шеремета. Обвинить нельзя оправдать» исследуют, имеют ли основания такие обвинения … Национальная полиция Украины дала согласие раскрыть некоторые материалы досудебного расследования и в эксклюзивных комментариях опубликовать версию следствия. Эта кинолента является попыткой найти ответы, которые возникают у общественности, воспроизвести хронологию подготовки к преступлению и максимально доступно изложить факты и доказательства, установленные в результате досудебного расследования. В фильме присутствуют комментарии следственно-оперативной группы и эксклюзивная информация от экспертов, а также материалы следствия: оперативное видео, заключения экспертиз и документы, которые до сих пор не были открыты для общественности. Съемочная группа получила от следствия разрешение на обнародование многих материалов впервые», — говорится в подводке к фильму.

Напомним, 18 августа стало известно о том, что подозреваемым в убийстве Шеремета: ветерану АТО, музыканту Андрею Антоненко и волонтеру, медику Юлии Кузьменко вручили обвинительные акты.

13 июля Киевский апелляционный суд разрешил снять с Яны Дугарь, которую также подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, электронный браслет.