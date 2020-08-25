Минимальная зарплата в Украине будет увеличена до 5 тысяч гривен с 1 сентября — рост на 5,86%.

Сегодня, 25 августа, Верховная Рада во время внеочередного заседания приняла законопроект с изменениями в государственный бюджет на 2020 год, пишет Zavtra.

Проект закона №3963 в первом чтении поддержали 326 народных избранников, во втором — 295.

В пояснительной записке говорится, что средства на поднятие минимальной зарплаты планируют взять из сэкономленных на обслуживании госдолга. Сумма составит 3,5 млрд грн. Экономия стала возможной благодаря отклонению фактического курса нацвалюты к иностранным валютам по сравнению с прогнозным курсом, учтенным при подготовке Госбюджета на 2020 год.

Увеличению заработной платы обрадуются только бюджетники.

Вырастут налоги, а бизнес может уйти в «тень»

hromadske отмечает, что физические лица-предприниматели будут платить больше налогов, потому что единый социальный взнос зависит от минималки (22% от минимальной зарплаты) — с 1 сентября ЕСВ за месяц будет составлять 1100 гривен.

Малому и среднему бизнесу также придется не сладко, нужно искать дополнительные средства на зарплаты. Издание предполагает, что бизнес может уйти в «тень», выдавая зарплаты в конвертах или увольняя работников.

Проблемы могут быть и у государственных организаций, которые не могут выдавать зарплаты в конвертах, но им надо откуда-то брать дополнительные деньги. Если деньги брать неоткуда, руководство будет переводить своих сотрудников на неполный рабочий день или половину ставки.

Кроме того, рост минималки может «съесть» инфляция (рост цен).

Правда, глава НБУ Кирилл Шевченко заявляет, повышение минимальной зарплаты в Украине не окажет существенного эффекта на рост цен.

Половину денег из COVID-фонда Украины в размере 35 миллиарда гривен потратили на «Большую стройку» дорог.