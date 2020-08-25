Верховный суд Беларуси отказал в возбуждении дела по жалобе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской на решение ЦИКа.

Напомним, ЦИК Беларуси отказалась признавать недействительными результаты президентских выборов 9 августа, на которых одержал победу Александр Лукашенко.

«В возбуждении дела по жалобе Тихановской Светланы Георгиевны на решение Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов от 14 августа 2020 года (постановление № 133) отказать. Определение обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит», – сказано в решение суда от 24 августа.

В штабе Светланы Тихановской не согласны с тем, что, по данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Тихановскую поддержали всего 10,09% избирателей.

Как мы уже рассказывали ранее, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила о начале мирной революции в республике.

Тем временем, Лукашенко заявил, что не будет вести диалог с оппозицией, а передача власти не состоится под давлением улиц.