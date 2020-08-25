Всемирная организация здравоохранения предупредила об опасности необдуманного использования плазмы крови переболевших людей для лечения инфицированных COVID-19.

Как сообщает AP, ВОЗ сделала заявление после того, как в США разрешили «экстренное применение» этого препарата для борьбы с коронавирусом.

Они подчеркивают, что такое разрешение не равнозначно признанию плазмы безопасной и эффективной.

В настоящее время исследования об эффективности и безопасности использования плазмы — все еще продолжаются.

«Пока результаты неубедительны. На данный момент все доказательства очень низкого качества», – заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

А Мартин Ландрей из Оксфордского университета сказал, что терапия с использованием плазмы подает «большие надежды», но до сих пор нет доказательств ее эффективности.

«Существует огромный разрыв между теорией и доказанной пользой», – сказал ученый

Отметим, использование плазмы людей, которые выздоровели, для лечения больных – это вековая методика, которая ранее применялась для борьбы со вспышками гриппа и кори.

Как мы уже рассказывали ранее, ученые из Гонконгского университета генетически подтвердили случай повторного заражения COVID-19.

Тем временем, семь регионов Украины демонстрируют рекордный прирост новых пациентов с COVID-19. Напомним, в Украине за сутки, 24 августа, COVID-19 диагностировали у 1658 человек.