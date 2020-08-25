По факту взрыва в военном общежитии в поселке Десна Черниговской области открыто дело по статье «убийство».

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

Отметим, при взрыве гранаты погиб один военнослужащий, еще двое военных и одно гражданское лицо (женщина) доставлены в местный госпиталь с ранениями различной степени тяжести.

«Около 17:42 в полицию поступило сообщение, что в поселке Десна Козелецкого района в общежитии улучшенного типа для военнослужащих контрактной службы прогремел взрыв … Полицейские установили, что в результате взрыва неизвестного предмета (предварительно гранаты РГД-5) погиб один военнослужащий. Еще трое — двое военнослужащих и одно гражданское лицо (СМИ сообщают, что девушка была в гостях, — ред.) — доставлены в госпиталь Деснянского гарнизона с ранениями различной степени тяжести», — говорится в сообщении полиции.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство).

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