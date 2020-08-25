Звезда «Квартала 95» Елена Кравец заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе студии.

Также сообщается, что съемки новых выпусков «Вечернего квартала» в связи с этим прошли без «привычной» звезды.

В новых выпусках Кравец заменят четыре актрисы «Женского квартала»: Ирина Сопонару, Ольга Жуковцова, Анастасия Оруджова и Валерия Товстолес.

«За несколько дней до съемок анализ нашей Елены, к сожалению, показал положительный результат на COVID-19, так что в ближайших эфирах ее не будет. Печально, но такие наши реалии – никто не застрахован от этого вируса», – рассказал Евгений Кошевой.

В пресс-службе «Квартала95» также сообщили, что результаты тестов съемочной группы являются негативными.

Как мы уже рассказывали, украинская телеведущая Маричка Падалко заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19. Также заразились вирусом двое из троих ее детей.

Тем временем, состояние Юлии Тимошенко после заражения COVID-19 ухудшилось — медики были вынуждены подключить лидера «Батькивщины» к аппарату искусственной вентиляции легких.