Во Львовской области больницы первой волны уже заполнены пациентами с COVID-19 на 90%.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Коронавірус у регіонах».

Также сообщается, что в области госпитализированы 1 403 пациента. Больницы второй волны уже заполнены 20-30%. В общем все медицинские учреждения заполнены на 53%.

Напомним, Львовская область находится сейчас в оранжевой карантинной зоне, а город Самбор — в красной.

Как сообщалось ранее, новым лидером по заболеваемости COVID-19, по состоянию на 26 августа, стала Одесская область. За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 186 новых случаев.

В Украине уже свыше 110 тысяч человек заболели COVID-19. Новых случаев за прошедшие сутки — 1670.