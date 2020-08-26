Количество новых больных COVID-19 в Украине возрастет до 2100-3200 инфицированныых в сутки.

Об этом говорится в прогнозе рабочей группы Национальной академии наук по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, передает OBOZREVATEL.

Так, по словам вице-президента НАН, доктора физико-математических наук Анатолия Загороднего, в сентябре уровень смертности от коронавируса может возрасти до 30-38 летальных случаев в сутки.

Рекорды прироста инфицированных COVID-19 могут установить Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Черновецкая области и город Киев.

«Количество новых выздоровевших почти не меняется в течение последнего месяца и составляет около 550 человек в день. Количество новых активных инфицированных продолжает расти вместе с новыми зарегистрированными случаями», – подчеркнул Загородний.

Согласно прогнозу НАН, среди регионов с высоким уровнем заболеваемости коронавируса, быстрые темпы распространения эпидемии зафиксированы в Тернопольской области, а существенно ускорились распространение инфекции в Киеве.

Как мы уже рассказали ранее, в Украине началась вторая волна COVID-19 — наблюдается рост количества пациентов с коронавирусом.

А Всемирная организация здравоохранения предупредила об опасности необдуманного использования плазмы крови переболевших людей для лечения инфицированных COVID-19.