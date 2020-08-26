Почти две трети жителей Украин считают себя бедными, а более 30% — не могут «дотянуться» до уровня среднего класса.

Об этом свидетельствуют данные исследования условий жизни домохозяйств украинцев, сообщается на сайте Госстата.

Так, две трети украинцев — 65,3% считали себя бедными. А еще 33,6% относят себя не к бедным, но и не к представителям среднего класса.

Средним классом в Украине себя считает всего 1,1% граждан. При этом Госстат «не нашел» украинцев, которые считают себя богатыми.

Согласно данным исследования, в 2019 году 11,2% украинцев получали достаточно дохода для того чтобы делать сбережения.

Для 49,3% респондентов доходов было достаточно, но для сбережений не хватало.

36,7% опрошенных украинцев отказывали себе по всем, кроме питания. Не хватало достаточно денег даже на питание — 2,8% домохозяйствам.

Количество домохозяйств, уровень доходов которых в течение последнего года не позволял обеспечить даже достаточное питание, составляло 419,3 тысяч.

Как мы уже рассказывали ранее, из-за пандемии COVID-19 в крайнюю нищету вернулись 70-100 миллионов человек по всему миру, и если нынешняя эпидемиологическая ситуация затянется или обостриться, это число продолжит расти.

А в ООН заявили, что введение временного базового дохода для уязвимых групп населения может помочь со всплеском коронавирусной инфекции в развивающихся странах.