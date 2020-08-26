Из-за пандемии COVID-19 в крайнюю нищету вернулись 70-100 миллионов человек по всему миру, и если нынешняя эпидемиологическая ситуация затянется или обостриться, это число продолжит расти.

Такое заявление сделал президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

По его мнению, важно чтобы кредиторы сократили объем долга бедных стран из группы риска и увеличили отсрочку на погашение задолженности.

По предыдущим оценкам Всемирного банка, крайняя нищета из-за пандемии грозила 60 миллионам человек.

В Украине уже свыше 110 тысяч человек заболели COVID-19. Новых случаев за прошедшие сутки — 1670.

Одновременно с этим новым лидером по заболеваемости COVID-19, по состоянию на 26 августа, стала Одесская область. За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 186 новых случаев.

Во Львовской области больницы первой волны уже заполнены пациентами с COVID-19 на 90%.