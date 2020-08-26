Стало известно о состоянии курсанток, которых 25 августа сбил пьяный майор.

Так, сообщается, что одной из пострадавших могут ампутировать вторую ногу, об этом сообщила в Facebook волонтер Наталья Воронкова.

В настоящее время, медики пытаются сделать все для того, чтобы сохранить 23-летней девушке ногу.

«Сейчас остро стоит вопрос о сохранении второй ноги у Александры …», — написала волонтер.

Наданный момент у двух пострадавших ампутировали по ноге. У третьей пострадавшей переломы обеих ног.

Также в Министерстве обороны Украины назвали имя военного, который 25 августа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на трех 23-летних курсанток Военно-медицинской академии на улице Зоологической в столице.

Им оказался начальник курса факультета подготовки военных врачей майор Владимир Холодный.

Мужчину задержали, сейчас он находится в СИЗО.

Как мы уже рассказывали ранее, в Киеве на Столичном шоссе произошло очередное смертельное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей BMW погибли трое людей.

А под Киевом утром 6 августа произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек, а автомобиль буквально разорвало на куски.