Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 26 серпня 2020 року

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 26 серпня 2020 року25 серпня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано. Наші військовослужбовці дотримуються режиму тиші та перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.Минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, поблизу Хутору Вільний ворог здійснив один постріл з автоматичного станкового гранатомету. Ця провокація не несла загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат, внаслідок ворожого пострілу, немає.25 серпня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», під час пересування між взводними опорними пунктами, внаслідок підриву ймовірно на протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2, отримали поранення двоє військовослужбовців Об'єднаних сил. Воїнів було оперативно доставлено до медичного закладу та надано кваліфіковану допомогу лікарів. Стан їхнього здоров’я оцінюється як задовільний. Загрози життю військовослужбовців немає.Від початку поточної доби, 26 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Наші захисники продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.Крім військовослужбовців Збройних Сил України в районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони.Так, минулої доби співробітниками нацполіції спільно із представниками Держприкордонслужби та ДСНС в одному із зруйнованих будинків населеного пункту Новотроїцьке Донецької області виявлено схованку зі зброєю та боєприпасами, серед яких декілька тисяч набоїв до стрілецького озброєння, гранати та ручні протитанкові гранатомети. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.Слава Україні!

Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Dienstag, 25. August 2020