Бессимптомную коронавирусную инфекцию COVID-19 — не нужно лечить.

Такое мнение выразила, врач-инфекционист Ольги Голубовская.

По ее мнению, пациенты с бессимптомным течением коронавируса обычно не требуют медикаментозного лечения, рассказала она в эфире ток-шоу «Пульс».

Один из зрителей спросил медика о том, почему врач не прописал его сыну с COVID-19 никаких лекарств.

«Если нет симптомов, правильно сделал. Здесь я могу только поблагодарить врача, который не назначил ничего, если нет никаких симптомов. Мы рекомендуем делать кое-какие лабораторные исследования. Но если нет симптомов, как правило это не требует какого-то специфического медикаментозного вмешательства», – отметила Голубовская.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине началась вторая волна COVID-19 — наблюдается рост количества пациентов с коронавирусом.

А лидером по заболеваемости COVID-19, по состоянию на 26 августа, стала Одесская область. За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 186 новых случаев. Всего, напомним, в стране заболели 1670 человек.