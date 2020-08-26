Государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 85,88 миллиарда гривен всего за месяц.

Об этом свидетельствуют официальные данные Минфина.

При этом в долларовом эквиваленте долг вырос всего на 400 миллионов долларов.

На сегодняшний день суммарный госдолг Украины составляет 2,355 триллиона гривен.

На конец июля внешний долг составил 1 454,79 млрд грн (61,77% от общей суммы долга) или 52,54 млрд долларов, внутренний долг — 900,28 млрд грн (38,23%) или 32,51 млрд долларов.

Государственный долг составлял 2 072,52 млрд грн (88,00% от общей суммы долга) или 74,84 млрд долларов.

Гарантированный государством долг составлял 282,55 млрд грн (12,00%) или 10,20 млрд долларов.

Как мы уже рассказывали ранее, Киевский банк Аркада признан банкротом в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до 30% от минимально установленного уровня.

А также, Украина может отказаться от кредитов от международных организаций после окончания программы stand-by с МВФ.