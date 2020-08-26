25 августа в Минске оппозиция отпраздновала неофициальный День независимости страны (в этот день в 1991 году была принята декларация о государственном суверенитете Беларуси) и тысячи белорусов вышли с мирным митингом на площадь Независимости.

О том, как прошел этот день сообщает Telegram сообщают «Радио Свобода».

Если в Минске этот день прошел довольно мирно, то в других городах силовики предприняли попытки разгона активистов, применив слезоточивый газ.

По информации канала, в столице на площадь вышли около 5000 человек, ОМОНовцы пыталась препятствовать проведению акции. К примеру, были задержания, но людей быстро отпускали. Кроме того, в столице продолжают блокировать доступ в интернет.

Праздновали неофициальный День независимости в Гомеле, Лиде и Гродно. В последнем силовики задержали 28 сотрудников «Гродно Азот», которые вышли на митинг в центр города. По словам людей, они просто гуляли после работы и не имели никаких лозунгов и флагов. Пытаясь их разогнать, у здания Октябрьского районного отделения полиции силовики применили против мирных граждан слезоточивый газ. На людей составили административные протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии, в якобы несанкционированном шествии по городу и за выражение недовольства результатами президентских выборов.

А в Гомеле силовики пытались преградить путь митингующим и зачем-то снимали всех на камеру.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила о начале мирной революции в республике.