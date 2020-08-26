Адаптивный карантин в Украине продлен до 31 октября. Минимум до этой даты страна будет поделена на четыре зоны по уровню распространения коронавируса: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правительство запрещает въезд иностранцев в Украину почти до конца сентября из-за роста количества заболевания. С 00:00 29 августа до 00:00 28 сентября Украина закроет границу на въезд.

Исключение составляют:

лица, которые едут транзитом и имеют билет, подтверждающий, что они покинут Украину в течение суток;

лица, которые едут на учебу в Украину;

лица, проходящие службу в ВСУ;

лица, постоянно проживающие на территории государства и имеющие соответствующий разрешительный документ;

беженцы;

дипломаты и члены их семей, представители международных миссий;

водители или члены экипажа транспортных средств;

инструкторы стран-членов НАТО, которые сотрудничают с ВСУ;

деятели культуры, спортсмены, приезжающие на официальные мероприятия с сопровождением;

лица, перевозящие стволовые клетки.

С 3 августа Украина поделена на 4 зоны по уровню распространения коронавируса. С 1 сентября усиливают ограничения в «зеленой».

В частности, запрещаются концерты (исключение делают для тех учреждений культуры, для которых проведение концертов в течение последнего года является основным видом деятельности). Кабмин запрещает работу ночных клубов, дискотек, заведений общественного питания с организацией досуга, поскольку там могут не соблюдать карантинные ограничения.

27 августа будет рассмотрен запрет массовых мероприятий во время празднования иудейского Нового года Рош-ха-Шана в Умани.

«Пять дней назад мы пересекли отметку в 100 тыс. случаев заболевания COVID-19. У нас фактически по 1,5 тыс. больных ежедневно. Мы активно разворачиваем больницы второй волны, дополнительно закупаем аппараты ИВЛ, готовим стационарные источники обеспечения кислорода у каждой койки, предназначенной для приема коронабольных, закупаем медикаменты и средства индивидуальной защиты, чтобы защитить наших граждан», – подчеркнул Шмыгаль.

В общественных местах (магазины, общественный транспорт) нужно носить маску, не касаться руками лица, соблюдать дистанцию(не менее 1,5 м). Необходимо часто мыть руки и пользоваться антисептиком. Если вы чувствуете, что заболели, обратитесь к врачу и самоизолируйтесь.

В Украине уже свыше 110 тысяч человек заболели COVID-19. Новых случаев за прошедшие сутки, 25 авугста, — 1670.

Новым лидером по заболеваемости COVID-19, по состоянию на 26 августа, стала Одесская область. За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 186 новых случаев.

Во Львовской области больницы первой волны уже заполнены пациентами с COVID-19 на 90%.

Врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что надежды на то, что коронавирус – сезонное заболевание, не оправдались, в Украине началась вторая волна COVID-19. Она подчеркнула, рост числа больных не связан с увеличением количества тестирований. В связи с этим, врач считает, что Украине уже нужно готовить резерв коек в больницах и докторов.