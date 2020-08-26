Украина не будет поставлять воду в аннексированный Крым, поскольку в регионе нет гуманитарной катастрофы. А свои проблемы, Россия должна решать самостоятельно.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«Никаких оснований для «гуманитарной катастрофы» на полуострове из-за якобы недостатка воды не существует. Местные водные ресурсы способны удовлетворить хозяйственно-бытовые нужды населения. А проблему водообеспечения украденных промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий, а также российских военных объектов пусть решает российская оккупационная власть», — написал Данилов.

Как мы уже рассказывали ранее, у президента Владимира Зеленского сейчас «есть все возможности, в отличие от 2014 года, чтобы реализовать наступление на Крым».

А первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает возможность возобновления подачи пресной воды на территорию аннексированного Крыма, но только при одном условии.