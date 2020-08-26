В Украине уже свыше 110 тысяч человек заболели COVID-19. Новых случаев за прошедшие сутки — 1670.
Об этом свидетельствует статистика Министерства здравоохранения.
Заболели с начала пандемии — 110 085 человек.
Выздоровели 53 454 (+584 за прошедшие сутки) — т.е. увеличивается количество активных больных.
Умерли — 2354 (+36 за прошедшие сутки).
Коронавирус в Украине — статистика на утро 26 августа
Винницкая обл — 3677 (+28)
Волынская обл — 5221 (+34)
Днепропетровская обл — 2055 (+5)
Донецкая обл — 1256 (+18)
Житомирская обл — 2959 (+36)
Закарпатская обл — 7143 (+80)
Запорожская обл — 1439 (32)
Ивано-Франковская обл — 8321 (+167)
Кировоградская обл — 771 (+2)
Киев — 12248 (+95)
Киевская обл — 5211 (+96)
Львовская обл — 13560 (+171)
Луганская обл — 247 (+3)
Николаевская обл — 1023 (19)
Одесская обл — 6352 (+186)
Полтавская обл — 684 (7)
Ровенская обл — 8737 (+93)
Сумская обл — 1269 (+23)
Тернопольская обл — 5104 (+181)
Харьковская обл — 7984 (+177)
Херсонская обл — 346 (+9)
Хмельницкая обл — 2062 (+15)
Черновицкая обл — 9541 (+170)
Черкасская обл — 1305 (+5)
Черниговская обл — 1570 (+18)
COVID-19 по всему миру заболели уже 23 889 150 человек. Умерли 819 414 пациентов.