В Украине уже свыше 110 тысяч человек заболели COVID-19. Новых случаев за прошедшие сутки — 1670.

Об этом свидетельствует статистика Министерства здравоохранения.

Заболели с начала пандемии — 110 085 человек.

Выздоровели 53 454 (+584 за прошедшие сутки) — т.е. увеличивается количество активных больных.

Умерли — 2354 (+36 за прошедшие сутки).

Коронавирус в Украине — статистика на утро 26 августа

Винницкая обл — 3677 (+28)

Волынская обл — 5221 (+34)

Днепропетровская обл — 2055 (+5)

Донецкая обл — 1256 (+18)

Житомирская обл — 2959 (+36)

Закарпатская обл — 7143 (+80)

Запорожская обл — 1439 (32)

Ивано-Франковская обл — 8321 (+167)

Кировоградская обл — 771 (+2)

Киев — 12248 (+95)

Киевская обл — 5211 (+96)

Львовская обл — 13560 (+171)

Луганская обл — 247 (+3)

Николаевская обл — 1023 (19)

Одесская обл — 6352 (+186)

Полтавская обл — 684 (7)

Ровенская обл — 8737 (+93)

Сумская обл — 1269 (+23)

Тернопольская обл — 5104 (+181)

Харьковская обл — 7984 (+177)

Херсонская обл — 346 (+9)

Хмельницкая обл — 2062 (+15)

Черновицкая обл — 9541 (+170)

Черкасская обл — 1305 (+5)

Черниговская обл — 1570 (+18)

COVID-19 по всему миру заболели уже 23 889 150 человек. Умерли 819 414 пациентов.