Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук подтвердил, что общался с представителя «ЛНР» и «ДНР»

Об этом первый президент Украин рассказал «Новостям Донбасса».

По его словам, разговор с представителями боевиков Донбасса состоялся на заседании ТКГ 19 августа 2020 года.

Кравчук отметил, что на встрече присутствовали представители от оккупационной власти Луганска и Донецка.

«Собственно говоря, они там всегда присутствуют. Это мы делаем вид, что их там нет», – сказал Кравчук.

Кравчук утверждает, что с ними необходимо было общаться, ведь как иначе должны были подписать комплекс мероприятий по выполнению Минских соглашений 2015 года, а кроме того, сейчас не время «играть» в политику.

Как подтвердил Кравчук, в ТКГ входят представители Украины, России и ОБСЕ. Однако на заседаниях участвуют и члены «ЛНР» и «ДНР».

Ранее Кравчук заявил, что власти России задумываются не над восстановлением СССР, а над восстановлением империи.

А также, председатель украинской делегации в ТКГ по Донбассу в Минске Леонид Кравчук похвастался «блокатором коронавируса».