Погода в Украине в сентябре будет более теплой, чем обычно.

Предварительным прогнозом поделились в Украинском гидрометеорологическом центре.

По словам синоптиков, средняя месячная температура ожидается на уровне 14-19 градусов тепла (в горах 11-12°) — это на 1-2° выше средних многолетних значений.

Что касается осадков, то их месячное количество ожидается на уровне 35-72 мм, в Карпатах до 107 мм — в пределах средних многолетних значений.

Также синоптики озвучили климатическую характеристику сентября

Средняя месячная температура воздуха составляет 12-19° тепла, в горных районах 8-13° тепла.

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 30-39°, в горных районах 22-29°.

Абсолютный минимум — 1-8° мороза, на юге местами 0-4° тепла.

Заморозки в воздухе возможны во второй и третьей декадах, а в горных районах и местами в северных и центральных областях — в первой декаде.

Среднее месячное количество осадков составляет 27-62 мм, в Карпатах и ​​на Закарпатье преимущественно 71-125 мм.

Напомним, по информации Gismeteo, погода в Украине в сентябре будет дождливой, но теплой. Дожди в некоторых городах начнутся с первого дня осени, а температура воздуха в течение месяца будет колебаться от +15 до +32 градусов.