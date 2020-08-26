Юлия Тимошенко, у которой диагностировали COVID-19, находится в критическом состоянии, но не подключена к аппарату ИВЛ.

Об этом заявил в эфире телеканала «Украина 24» народный депутат от «Батьківщини» Вадим Ивченко.

По его словам, у лидера «Батьківщини» высокая температура и она принимает все соответствующие протоколу меры для вентиляции легких, но это не аппарат ИВЛ:

«То, что она подключена к аппарату – это неправда. Люди в критическом состоянии, которых нужно спасать с того света, подключаются к аппарату ИВЛ. Юлия Тимошенко в критическом состоянии, у нее высокая температура, она принимает все соответствующие протоколу меры для вентиляции легких, но это не аппарат ИВЛ, это соответствующие прочие приспособления, которые нужно применять в соответствии с протоколом».

Ранее COVID-19 подтвердили у украинской телеведущей Ольги Фреймут. Она находится дома на самоизоляции.

Коронавирус подхватила также звезда «Квартала 95» Елена Кравец.

О коронавирусной инфекции (COVID-19) сообщила и телеведущая Маричка Падалко. По ее словам, заразилась она и двое из троих ее детей.