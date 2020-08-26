Национальный банк Украины на 26 августа установил официальный курс доллара на уровне 27,4383 гривен.

Об этом сообщает сайт регулятора.

Курс доллара поднялся на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 26 августа установлен на таком уровне: 27,4383 гривен за 1 доллар. При этом курс доллара на 25 августа составлял 27,3942 гривен за 1 доллар.

Евро стоит 32,4087 гривен.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что курс доллара до конца 2020 года будет колебаться в районе 27-28 гривен. Выше 29 гривен курс не поднимется.

Верховная Рада ратифицировала меморандум, который необходим для получения кредита в размере 1,2 миллиарда от Европейского Союза.