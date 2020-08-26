Одесскую таможню возглавил люстрированный Денис Пудрик, который баллотировался в народные депутаты от БЮТ. Его также называют кумом Юлии Тимошенко.

Об этом сообщает Украинская служба информации.

Пудрик ранее уже возглавлял таможенные органы в Черниговской, Бердичевской, Львовской, Луганской и Крымской таможнях.

«О назначении говорили еще с начала лета, а в вот с начала июля он работал замглавы Одесской таможни», — подчеркивает издание.

Кто такой Денис Пудрик — любопытная биография

Денису Пудрику 43 года, он начал работать сразу в этой сфере: в 1998 – инспектором таможни поста «Донецк – аэропорт» Донецкой региональной таможни. После этого возглавлял целый ряд региональных таможен: Черниговской, Бердичевской, Львовской, Луганской и Крымской. Кроме того, был заместителем и первым заместителем также в Донецкой, Мариупольской, Восточной, Кировоградской таможнях.

С 2019 до нынешнего назначения был и. о. проректора Государственной академии фискальной службы.

Он возглавлял Крымскую таможню во времена Януковича, за что подпадал под критерии очистки власти — его уволили с должности заместителя начальника Кировоградской таможни.

Чиновник обратился в суд с требованием признать действия Министерства юстиции противозаконными. И выиграл дело. Более того, из-за вынужденного прогула таможня, по решению суда, должна выплатить Пудрику 677 тысяч гривен.

Сам он в одном из своих интервью заявлял, что из-за люстрации государственные структуры Украины якобы потеряли немало профессиональных кадров: «Благодаря закону о люстрации, под который я сам попадаю, и этого не скрываю, были вымыты профессиональные кадры из всех структур, и очень много достойных людей навсегда потеряли возможность быть полезными государству. И, что важно отметить, замену им, по большому счету, так и не нашли».

На внеочередных выборах в парламент в 2019 году таможенник баллотировался по списку партии «Батькивщина» под №55.

Декларация таможенника: квартиры в Киеве площадью 114,3 кв. м., в Донецке на 159,9 кв. м, дачный дом (219,3 кв. м) с землей (610 кв. м) под Киевом. На супругу Наталью Пудрик записана квартира в Турции (120 кв. м), квартира в Симферополе (138,7), жилой дом в Симферополе на 714,9 кв. м, земля под которым (2000 кв. м) тоже принадлежит ей.

Семья таможенника задекларировала четыре пары часов: CORUM, ZENITH, ROLEX и BREGUET, шубу и полушубок Натальи Пудрик, а также несколько комплектов ювелирных изделий, стоимость которых не указана в декларации.

Денису Пудрику принадлежит Mercedes-Benz GLS 350 D 4 MATIC стоимостью 2 млн 304 тыс. грн. и Renault Dokker. На супругу нового начальника таможни записан Mercedes-Benz GLE 400 4 MATIC.