COVID-19 по всему миру заболели уже 23 889 150 человек. Умерли 819 414 пациентов.

Об этом свидетельствует статистика американского университета Джона Хопкинса.

Выздоровели с начала пандемии пока только 15 570 191.

В каких странах больше всего болеют COVID-19

Лидеры последние недели не меняются — это: США, Бразилия, Индия, Россия, Южная Африка, Перу, Мексика, Колумбия, Испания, Чили. В первых трех странах количество заболевших исчисляется несколькими миллионами.

От 300 до 400 тысяч человек уже заболели в: Иране, Аргентине, Великобритании, Саудовской Аравии, Бангладеш.

В какие странах больше всего людей умерли от COVID-19

Только в США умерли 178 486 человек, в Бразилии — 116 580, в Мексике — 61 450, Индии — 59 367, Великобритании — 41 535, Италии — 35 445, Франции — 30 549, Испания — 28 924, Перу — 27 813, Иране — 20 901.

В Украине хотят продлить действие адаптивного карантина до 1 ноября 2020 года.

Всемирная организация здравоохранения предупредила об опасности необдуманного использования плазмы крови переболевших людей для лечения инфицированных COVID-19.