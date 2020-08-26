Власти Польши разрешили въезд гражданам Беларуси, у которых не было виз и других необходимых документов.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает издание WP. Так, в европейскую страну уже въехало несколько десятков беларусов.

«Несколько десятков граждан Белоруссии, которые пострадали от режима президента Беларуси Александра Лукашенко, нашли помощь на территории Польши», — сообщил политик.

Также премьер-министр попросил министра здравоохранения подготовить больницы, чтобы иметь возможность принимать людей из Беларуси.

Моравецкий призвал власти Беларуси освободить заключенных и арестованных членов Координационного совета.

Ранее, в Польше обновили перечень категорий граждан Украины, которые освобождаются от прохождения обсервации.

А также, в Польше подтвердили «российский след» в авиакатастрофе самолета Ту-154 президента Леха Качиньского.