В мире началась первая в истории биологическая война.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом Финляндии в Украине Пайви Лайне, передает пресс-служба СНБО.

По словам Данилова, «кибернетическая и биологическая угрозы становятся страшнее и опаснее даже чем ядерное оружие».

«Сегодня мы наблюдаем за первой мировой биологической войной, последствия которой ощущает весь мир», – заявил он.

Данилов подчеркнул важность объединения усилий государств-партнеров в противодействии этим угрозам.

А некоторое время назад секретарь СНБО заявил, что президент Украины Владимир Зеленский знал об опасности эпидемии коронавируса еще в январе 2020 года.

Как мы рассказывали ранее, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебреесус прогнозирует, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 продлится меньше, чем пандемия испанского гриппа 1918-1920 годов.

Тем временем, в мире ожидается резкий всплеск незапланированных беременностей, выызванных пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.