Работникам патронатных служб Верховной Рады повысили зарплаты. Речь идет о людях, которые занимаются организацией работы парламента, но не имеют статуса чиновника.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, решение было принято Кабмином.

По словам премьера, люди, которые работают в секретариатах депутатских фракций, выполняют значительный объем работы (готовят документы, информацию, аналитику для фракций), а также вынуждены работать сверхурочно. И чтобы мотивировать этих работников и предотвратить их увольнение, было решено увеличить их зарплаты.

Как известно, должностные оклады работников государственных органов, которые выполняют функции по обслуживанию, определяют умножением 2-х размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года, на определенный коэффициент.

Как изменятся зарплаты сотрудников Верховной Рады:

Главный консультант Секретариата председателя ВР, главный консультант секретариата депутатской группы (фракции) — коэффициент был 2,3, станет 2,7. Должностной оклад вырастет с 9669 грн, до 11 350 грн.

Старший консультант депутатской фракции (группы) в ВР — коэффициент был 1,79, станет 2,3. Оклад с 7525 грн вырастет до 9669 грн.

Консультант секретариата депутатской фракции в ВР — коэффициент был 1,65, станет 1,8. Это означает, что оклад с 6936 грн вырастет до 7567 грн.

Как мы уже рассказывали ранее, в Нацбанке призвали отменить ограничение на зарплаты для сотрудников государственного сектора и госкомпаний, которое составляет 47 тысяч гривен.

А медикам в Украине пообещали дважды повысить зарплаты в течении полугода.