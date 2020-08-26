Соединенные Штаты ввели новые санкции против пяти российских научно-исследовательских институтов (НИИ).

Как сообщает «Риа Новости», эти организации подозреваются в работе над химическим и биологическим

оружием.

В частности, новые санкции были введены в отношении 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института, Центральных НИИ в Кирове и в Сергиевом Посаде, 48-го НИИ в Екатеринбурге и государственного НИИ органической химии и технологии, а также НИИ Министерства обороны РФ, который участвовал в разработке российской вакцины от коронавируса.

В настоящее время неизвестно, какие конкретно ограничения вводятся в отношении российских институтов.

Тем временем, Европейский союз планирует ввести новыые санкции против Беларуси. В санкционные списки попадут ответственныые за разгон мирных протестов и фальсификацию выборов.

А также, шесть европейских стран поддержали решение Европейского союза о продлении санкций против России из-за аннексии Крыма.