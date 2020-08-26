Новый iPhone12 получит экран повышенной четкости, а также камеру с лидаром для работы с AR-средой.

Об этом сообщил известный техно-блогер Джон Проссер и опубликовал обзор новинки от Apple на YouTube.

Как рассказал Проссер, в его распоряжении оказались слитые видео из отдела контроля качества на производстве iPhone.

Согласно опубликованным кадрам, новый смартфон получит экран с частотой обновления 120 герц.

Также, блогер показал видео смартфона, у которого данная возможность отключена, из чего он сделал вывод, что функцию могут не добавить в финальную версию iPhone 12.

Также Проссер подтвердил слухи о том, что старшая модель серии — iPhone 12 Pro Max — будет оснащена лидаром, предназначенным для съемки фото и работы с AR-средой. Из-за нового элемента камера получила увеличенный на 10 процентов выступ.

Кроме того, смартфон получит поддержку записи 4К-видео с частотой 120 и 240 кадров в секунду в замедленном режиме.

Bloomberg также предполагает, что новые модели появятся в продаже в октябре.