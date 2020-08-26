Погода в Украине 27 августа будет преимущественно сухой и ясной, с температурой от 20 до 31 градуса.

Свой прогноз в Telegram-канале озвучила синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, дожди в четверг пройдут преимущественно в северных областях, немного затронет западную часть. На остальной территории сухо.

Температура воздуха в западных и северных областях невысокая 20-25 градусов. На юге, востоке и в большинстве центральных областей до 31 градуса.

В Киеве в четверг ожидается дождь и около 23 градусов.

Потепление, по словам синоптика, ожидается на выходных.

Ранее в Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, что погода в Украине в сентябре будет более теплой, чем обычно.

А по информации Gismeteo, погода в Украине в сентябре будет дождливой, но теплой. Дожди в некоторых городах начнутся с первого дня осени, а температура воздуха в течение месяца будет колебаться от +15 до +32 градусов.