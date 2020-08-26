Украина закрывает границы для въезда иностранцев на период с 29 августа до 28 сентября включительно. Это вызвано ростом количества инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Решение было принято на заседании правительства 26 августа.

Запрет не будет действовать на граждан, которые имеют вид на жительство в Украине, членов международных и гуманитарных миссий и организаций.

А также в случае прибытия по приглашению Министерства иностранных дел, Министерства обороны Украины или члены экипажей.

Будут пропускать граждан, следующих на территорию Украины транзитом и тех, кто имеет документы, которые подтверждают выезд в течение 2 дней, учащихся в украинских учебных заведениях или проходящие военную службу в ВСУ.

Беженцы и лица, которые нуждаются в дополнительной защите, также смогут въехать.

Также, граница не закрыта для деятелей культуры, которые прибывают по приглашению учреждений культуры вместе с сопроводительным лицом. Это распространяется и на участников спортивных соревнований, которые будут проходить на территории Украины.

При этом, пограничники смогут пропускать граждан Беларуси, если они захотят находиться у нас.

Как мы уже рассказывали, адаптивный карантин в Украине продлен до 31 октября. Минимум до этой даты страна будет поделена на четыре зоны по уровню распространения коронавируса: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Тем временем, депутаты в Черновцах отказались усиливать карантин в городе, несмотря на попадание в «красную» зону.