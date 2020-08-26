Жители Украины назвали самой значимой ценностью для себя — здоровье.
Об этом сообщается в материале «Самооценка домохозяйствами уровня своих доходов в 2019 году», который опубликовал Госстат.
Так, самыми ценными украинцы считают:
- Здоровье (74%)
- Семья, дети (21,3%)
- Материальное благосостояния (2,4%).
На втором месте по значимости для украинцев оказались:
- Семья, дети (59,9%)
- Здоровье (19,7%)
- Материальный достаток (10,9%)
А на третьем месте:
- Материальное благосостояния (39,6%)
- Уверенность в завтрашнем дне (32,4%)
- Работа, карьера (9,1%)
Данные получены Государственной службой статистики в ходе выборочного обследования условий жизни домохозяйств.
Как мы рассказывали ранее, почти две трети жителей Украин считают себя бедными, а более 30% — не могут «дотянуться» до уровня среднего класса.
А также, две трети украинцев заявили, что если бы имели возможность родиться в любой стране — выбрали бы Украину.