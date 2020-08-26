Жители Украины назвали самой значимой ценностью для себя — здоровье.

Об этом сообщается в материале «Самооценка домохозяйствами уровня своих доходов в 2019 году», который опубликовал Госстат.

Так, самыми ценными украинцы считают:

Здоровье (74%)

Семья, дети (21,3%)

Материальное благосостояния (2,4%).

На втором месте по значимости для украинцев оказались:

Семья, дети (59,9%)

Здоровье (19,7%)

Материальный достаток (10,9%)

А на третьем месте:

Материальное благосостояния (39,6%)

Уверенность в завтрашнем дне (32,4%)

Работа, карьера (9,1%)

Данные получены Государственной службой статистики в ходе выборочного обследования условий жизни домохозяйств.

Как мы рассказывали ранее, почти две трети жителей Украин считают себя бедными, а более 30% — не могут «дотянуться» до уровня среднего класса.

А также, две трети украинцев заявили, что если бы имели возможность родиться в любой стране — выбрали бы Украину.