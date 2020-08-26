Успенский пост 2020 завершается в четверг, 27 августа. Этот строгий пост заканчивается важным церковным праздником – Успением Пресвятой Богородицы.

Мы рассказываем, что нужно сделать в последний день Успенского поста, а также, как правильного из него выйти.

Как известно, во время Успенского поста, которй считается строгим, верующие не едят мясных, рыбных и молочных блюд.

Для того, чтобы правильно выйти из поста, необходимо соблюдать несколько важных правил.

чередовать легкую и тяжелую пищу;

не переедать на ночь;

есть небольшими порциями;

в начале выхода из поста, ешьте каши;

включать в рацион кисломолочные продукты;

чай и кофе пить не крепкими и понемногу;

необходимо избегать особо крепких алкогольных напитков.

Что нужно сделать 27 августа

До 27 августа рекомендуется закончить все дела в поле, по хозяйству и в строительстве.

В церковном календаре, 27 августа — день памяти Михея Морасфитянина, одного из 12 малых пророков. Михей считался покровителем каменщиков и строителей, поэтому тем, кто мечтает о своем жилье, можно помолиться святому.

Как гласят приметы, если человеку в этот день предложат какой-то товар, нельзя отказываться -любая покупка в этот день принесет счастье и удачу.

Что нельзя делать 27 августа

нельзя готовить тесто и выпечку,

говорить повышенным тоном, кричать,

злоупотреблять алкоголем,

нельзя рассказывать о своих кошмарах до заката.

Напомним, Третий Спас, или Ореховый Спас, Хлебный Спас, отмечается 29 августа. В этот день церковь вспоминает перенесение Нерукотворного образа Спасителя.

Также мы публиковали календарь церковных праздников на август.