Успенский пост 2020 завершается в четверг, 27 августа. Этот строгий пост заканчивается важным церковным праздником – Успением Пресвятой Богородицы.
Мы рассказываем, что нужно сделать в последний день Успенского поста, а также, как правильного из него выйти.
Как известно, во время Успенского поста, которй считается строгим, верующие не едят мясных, рыбных и молочных блюд.
Для того, чтобы правильно выйти из поста, необходимо соблюдать несколько важных правил.
- чередовать легкую и тяжелую пищу;
- не переедать на ночь;
- есть небольшими порциями;
- в начале выхода из поста, ешьте каши;
- включать в рацион кисломолочные продукты;
- чай и кофе пить не крепкими и понемногу;
- необходимо избегать особо крепких алкогольных напитков.
Что нужно сделать 27 августа
До 27 августа рекомендуется закончить все дела в поле, по хозяйству и в строительстве.
В церковном календаре, 27 августа — день памяти Михея Морасфитянина, одного из 12 малых пророков. Михей считался покровителем каменщиков и строителей, поэтому тем, кто мечтает о своем жилье, можно помолиться святому.
Как гласят приметы, если человеку в этот день предложат какой-то товар, нельзя отказываться -любая покупка в этот день принесет счастье и удачу.
Что нельзя делать 27 августа
- нельзя готовить тесто и выпечку,
- говорить повышенным тоном, кричать,
- злоупотреблять алкоголем,
- нельзя рассказывать о своих кошмарах до заката.
Напомним, Третий Спас, или Ореховый Спас, Хлебный Спас, отмечается 29 августа. В этот день церковь вспоминает перенесение Нерукотворного образа Спасителя.
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