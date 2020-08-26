В киевском аэропорту задержали 116 граждан Израиля, которые прибыли в Украину рейсом авиакомпании МАУ.

Об этом сообщает израильский новостной портал Ynet. Название аэропорта не указывается, однако речь, скорее всего, идет о «Борисполе» (является базой МАУ).

Прибывших задержали и допрашивали в течение нескольких часов. В итоге большую часть людей пропустили в Украину, отказали во въезде только 12, которые не смогли пояснить, зачем приехали.

Вероятно, это хасиды, которые традиционно прилетают на могилу раввина Нахмана в Умани. Паломничество хасидов в Умань приходится на иудейский Новый Год Рош га-Шана, который отмечается в сентябре-октябре.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что из-за пандемии COVID-19 Украина введет технические ограничения относительно количества хасидов, которые совершают паломничество на могилу своего духовного лидера.

Мэр Умани Александр Цебрий был категорически против приезда в этом году хасидов, он заявлял, что готов прибегнуть к радикальным мерам, чтобы их не пропустить — на въезде в город могут выставить блокпосты.