В оккупированном Крыму в Керчи в многоэтажном доме в квартире произошел взрыв газа.

Как сообщает «Керчь.ФМ», от взрыва в соседних домах вылетели окна.

Из дома были эвакуированы все жители, также свои квартиры покинули и жители подъездов ближайших домов.

Взрыв был такой силы, что куски стекла, рам и осколки попали на детскую площадку. В это время там играли дети.

Согласно предварительной информации, пострадала пожилая женщина, у нее ожоги лица. Ее в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Также, пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу.

Сейчас решают вопрос доставки раненых санавиацией в Симферополь.

В настоящее время с участием администрации города и депутатов решают вопрос о временном размещении жителей дома.

Как мы уже рассказывали ранее, в российском Ярославле 21 августа в жилом доме взорвался газ, в результате которого произошло обрушение нескольких этажей.

А также, в Москве снова прогремел взрыв жилом доме. На этот раз чрезвычайное происшествие произошло на улице Кубинка. Есть версия, что взорвался газ, а после чего начался пожар.