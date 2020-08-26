Три человека погибли, 5 получили травмы в результате ДТП, которое произошло в Черноземельском районе Республики Калмыкия Россия.

Подробности сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия.

Смертельная авария произошла в ночь на 26 августа. На автодороге регионального значения Яшкуль – Комсомольский — Артезиан в 37 км. столкнулись грузовой автомобиль КамАЗ и пассажирский автобус, который ехал по маршруту Махачкала-Москва.

В результате происшествия погибли 3 человека, 5 человек госпитализированы в ЦРБ п. Комсомольский Черноземельского района.

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