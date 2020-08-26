Украинские военнослужащие не понесли боевых потерь за месяц с начала режима полного прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в среду, 26 августа.

Согласно заявлению штаба, на большинстве участков подконтрольным украинским силам, нарушений со стороны пророссийских боевиков не фиксировали. Однако, местами были задокументированы провокационные единичные неприцельные выстрелы.

Также на протяжении месяца не зафиксировали ни одного случая применения тяжелого вооружения.

Сегодня, 26 августа, на оккупированном Донбассе также сохраняется режим прекращения огня.

«Украинские военнослужащие придерживаются режима прекращения огня. Они продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и готовы оказать адекватный отпор в случае угрозы их жизни или здоровью», – резюмировали в штабе ООС.

Как мы уже сообщали ранее, Верховная Рада не будет поодерживать ультиматум России касательно проведения выборов на Донбассе.

А президент Украины Владимир Зеленский заявил, новая встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции дала бы шанс завершить войну на Донбассе уже в этом году.