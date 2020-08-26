В Украине началась вторая волна COVID-19 — наблюдается рост количества пациентов с коронавирусом.

Такое заявление в эфире ток-шоу «Пульс» сделала врач-инфекционист Ольга Голубовская. По ее словам, надежды на то, что коронавирус – сезонное заболевание, не оправдались.

“Действительно, вторая волна уже началась. У нас была такая большая надежда, что коронавирус – это сезонное заболевание, оно как грипп, в зимний период рост коронавирусных инфекций, потому что мы же знаем, что коронавирусов есть много, это просто новый коронавирус, но тем не менее, как мы с вами видим – что летом никакого снижения заболеваемости не произошло, а наоборот наблюдается на сегодняшний день очень заметный рост, который очень уже существенно бьет по системам здравоохранения«, – сказала Голубовская.

Отдельно она подчеркнула, рост числа больных не связан с увеличением количества тестирований.

Голубовская считает, что Украине уже нужно готовить резерв коек в больницах и докторов:

«Моя точка зрения – мы должны уже готовить койки, резерв коек, и докторов. Потому что у нас каждый день, даже вот буквально сегодня утром, мне звонил один из руководителей главных врачей одной из клиник, и говорил, что у него заболели все. Вот, все врачи, которые есть в отделении, вот все абсолютно заболели. Сейчас нужно будет решать вопрос, кого привлекать».

Напомним, в Украине уже свыше 110 тысяч человек заболели. Только за прошедшие сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердили в 1670 случаях.

В Украине хотят продлить действие адаптивного карантина до 1 ноября 2020 года.