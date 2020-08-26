Всемирный экономический форум в Давосе перенесли — вместо проведения мероприятия в конце января он пройдет в начале лета 2021 года.

Об этом говорится в заявлении ВЭФ.

В настоящее время, точной новой даты проведения главного экономического форума мира, нет.

«Я хочу поделиться с вами новостью, что ВЭФ сегодня днем принял решение перенести ежегодное заседание в Давосе в 2021 году на начало следующего лета», — заявил управляющий директор ВЭФ Эдриан Монк.

По его словам, решение о переносе Форума не было легким, однако эксперты считают, что в январе 2021 года невозможно будет провести Форум в безопасной обстановке.

Ранее в связи с пандемией COVID-19 также перенесли Олимпийские игры.

Напомним, адаптивный карантин в Украине продлен до 31 октября. Минимум до этой даты страна будет поделена на четыре зоны по уровню распространения коронавируса: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Как мы уже рассказывали ранее, из-за пандемии COVID-19 в крайнюю нищету вернулись 70-100 миллионов человек по всему миру, и если нынешняя эпидемиологическая ситуация затянется или обостриться, это число продолжит расти.